MasterChef Nevzat Gürol kimdir? MasterChef Nevzat Gürol kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Nevzat Gürol kimdir?

MASTERCHEF NEVZAT GÜROL KİMDİR?

Nevzat Güray, 23 yaşındadır ve Düzce'de dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli olan Nevzat, Düzce'de büyümüş ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi'nde ekonometri okuyan Nevzat, okulu bırakıp aşçılığa yönelmeye karar vermiştir. İlk zamanlar ailesi bu fikre karşı çıksa da, zamanla kendisini desteklemeye başlamışlardır. 2021 yılından beri sektörün içindedir.

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat