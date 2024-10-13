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Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
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Masterchef Nevzat elendi mi? Masterchef yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı, Masterchef yarışmasına bir hafta daha kalmaya hak kazanacak. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. Peki, 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi?

Masterchef programı 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. Masterchef Nevzat elendi mi? Masterchef Nevzat kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF NEVZAT ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF NEVZAT KİMDİR?

23 yaşındaki Nevzat Güray Gürol, aslen Artvinli olup Düzce'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Düzce'de tamamlayan Nevzat, Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel aşçılık kariyerine yönelmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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