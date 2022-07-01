Masterchef nerede çekiliyor? 2022 Masterchef stüdyosu nerede bulunuyor?

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MASTERCHEF BU SEZON YARIŞMACILARI

Yeni sezona iddialı başlayan Masterchef yarışmasında yeni yeni yarışmacılar belli oluyor. Tüm detayları ile masterchef yarışmacılarını haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Masterchef yarışması haftanın 5 günü yayınlanacak. Çarşamba ve Cuma günü hariç TV8 ekranlarında masterchef yarışması yayınlanacak.

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MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da bulunan TV8 stüdyolarında Masterchef çekimleri yapılmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul Sarıyer'de bulunmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Kemerburgaz Mevkii civarlarında yer almaktadır.