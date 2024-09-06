MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu?
2024 MasterChef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edilirken bu akşam milli maçtan sonra neden yayınlanmadığı merak edildi. Peki, MasterChef neden yok?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu?
MASTERCHEF NEDEN YOK?
MasterChef buakşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Diğer günlerden farklı olarak erken biten MasterChef 20.00-21.45 arası yayında olacak.
21.45'te Galler Türkiye maçı ekrana gelecek. Milli maçnedeniyle 21.45'ten sonra MasterChef ekranda olmayacak.
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