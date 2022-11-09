TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasını bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Masterchef neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, MasterChef neden yok? MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün var mı yok mu? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam TV8 ekranlarında MasterChef yarışmasını göremeyen kullanıcılar yayın akışında programın neden yer almadığını araştırmaya başladı. MasterChef yarışmasının neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef neden yok? MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün var mı yok mu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef yarışması bu akşam TV8 ekranlarının yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, yarışmanın yayın akışında neden yer almadığını araştırmaya başladı. Yeni dizi Tuzak bu akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandığı için MasterChef yarışması bu akşam ekranlarda yayınlanmayacaktır.

TV8 FREKANS

KANAL : TV8

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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