Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma Çarşamba hariç her gün 20:00 - 00:15 de yayınlanıyor. Fakat program bugün erken bitti. Peki, Masterchef neden erken bitti? 14 Kasım Masterchef bitti mi, neden yok? Masterchef saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef neden erken bitti? 14 Kasım Masterchef bitti mi, neden yok? Masterchef saat kaçta bitiyor?

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Masterchef Çarşamba günleri hariç haftanın tüm günleri TV8'de saat 20:00'da başlamaktadır.

14 KASIM MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

Masterchef normalde saat 20:00 'da başlayıp akşam saat 00:15 'de bitiyordu. Fakat bugün 14 Kasım Pazartesi gününde masterchef 23:30 'da bitti. Masterchef'in ardından Tuzak dizisi ekranlara geldi.

MASTERCHEF NEDEN ERKEN BİTTİ?

Masterchef neden erken bitti bilinmiyor. Fakat bugün kaptanlık düellosu hızlı tamamlandı ve takımlar oluşturuldu. Masterchef'te yarışmacı sayısı azaldığı için programda takımlar da hızlı şekilde oluşturulmuş oldu.