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Masterchef neden erken bitti? 14 Kasım Masterchef bitti mi, neden yok? Masterchef saat kaçta bitiyor?

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Masterchef neden erken bitti? 14 Kasım Masterchef bitti mi, neden yok? Masterchef saat kaçta bitiyor?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma Çarşamba hariç her gün 20:00 - 00:15 de yayınlanıyor. Fakat program bugün erken bitti. Peki, Masterchef neden erken bitti? 14 Kasım Masterchef bitti mi, neden yok? Masterchef saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

Taksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırıda yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydıkTaksim'de dükkanı olan eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, saldırıda yaşadığı korkuyu anlattı: 5 dakika uzaklıktaydık

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef neden erken bitti? 14 Kasım Masterchef bitti mi, neden yok? Masterchef saat kaçta bitiyor?

Masterchef Çarşamba günleri hariç haftanın tüm günleri TV8'de saat 20:00'da başlamaktadır.

Masterchef normalde saat 20:00 'da başlayıp akşam saat 00:15 'de bitiyordu. Fakat bugün 14 Kasım Pazartesi gününde masterchef 23:30 'da bitti. Masterchef'in ardından Tuzak dizisi ekranlara geldi.

Masterchef neden erken bitti bilinmiyor. Fakat bugün kaptanlık düellosu hızlı tamamlandı ve takımlar oluşturuldu. Masterchef'te yarışmacı sayısı azaldığı için programda takımlar da hızlı şekilde oluşturulmuş oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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