Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak?

Gündem Haberleri

Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak?

Masterchef neden bugün yok Masterchef izleyicileri tarafından gündeme taşındı.TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak? Merak edildi.

Masterchef neden bugün yok? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak? Merak edildi. İşte detaylar...

MASTERCHEF NEDEN BUGÜN YOK?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.

İşte 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı:

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
  • 11:00 Tuzak
  • 12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
  • 13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
  • 14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 Tuzak / Yeni Bölüm
  • 00:15 Tuzak
  • 01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Doya Doya Moda
  • 05:00 Canım Annem

Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak?

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title