Masterchef neden bugün yok Masterchef izleyicileri tarafından gündeme taşındı.TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak? Merak edildi.

Masterchef neden bugün yok? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in hangi günler yayınlandığı Masterchef takipçileri tarafındn merak ediliyor. Bu akşam Masterchef'in ekranlara gelmemesi üzerine Masterchef neden bugün yok? Masterchef ne zaman başlayacak? Masterchef saat kaçta başlayacak? Merak edildi. İşte detaylar...

MASTERCHEF NEDEN BUGÜN YOK?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.

İşte 2 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı:

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:00 Tuzak

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Yazgı / Yeni Bölüm

14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Tuzak / Yeni Bölüm

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.