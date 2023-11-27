MasterChef ne zaman bitecek 2023? MasterChef final ne zaman?

MasterChef'te sona doğru yaklaşırken izleyiciler final ne zaman yapılacak merak etti. Peki, MasterChef ne zaman bitecek 2023? MasterChef final tarihi belli oldu mu? MasterChef finalde kimler var? MasterChef final günü hangi gün? MasterChef final ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. MasterChef final ne zaman merak ediliyor. Peki, MasterChef ne zaman bitecek 2023? MasterChef final tarihi belli oldu mu, final 2023'te mi olacak? MasterChef son finalde kimler var?

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

MASTERCHEF 2023 SON BÖLÜMDE KİMLER KALDI

Esra,

Cemre,

Hasan,

Barbaros,

Dilara,

Tahsin,

Tolga,

Sergen,

Eren,

Kıvanç

MASTERCHEF 2023 NE ZAMAN BİTECEK?

MasterChef 2023 ne zaman biteceği henüz açıklanmadı.