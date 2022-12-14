Masterchef'te sona doğru yaklaşırken izleyiciler final ne zaman yapılacak merak etti. Peki, Masterchef ne zaman bitecek 2022? Masterchef final tarihi belli oldu mu, final 2023'te mi olacak? Masterchef son 7'de kimler var? Masterchef final günü hangi gün? Masterchef final ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Masterchef 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef final ne zaman merak ediliyor. Peki, Masterchef ne zaman bitecek 2022? Masterchef final tarihi belli oldu mu, final 2023'te mi olacak? Masterchef son 7'de kimler var?

MASTERCHEF 2023 NE ZAMAN BİTECEK?

Masterchef finaline çok az bir süre kaldı. Geçen sene final 2022 Ocak ayında yapılmıştı. Bu sene de aynı şekilde finalin Ocak 2023 'te yapılması bekleniyor.

MASTERCHEF 2022-2023 SON 7 YARIŞMACI KİMLER?

Son yediye kalan yarışmacılar şöyle:

- Metin

- Yağız

- Burak Kaya

- Kıvanç

- Görkem

- Ayaz

- Tolga

MASTERCHEF TÜRKİYE 2023 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Masterchef 2023 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyon olana ya 500 bin TL ya da araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.