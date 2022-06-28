Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?
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MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. Masterchef 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? Masterchef ne zaman, başlıyor?
Heyecanla beklenen Masterchef'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından izleyiciler, Masterchef 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? merak etti. Konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman? Masterchef yeni sezon hangi gün başlıyor? İşte detaylar...
Mehmet Yalçınkaya (2018-)
Somer Sivrioğlu (2018-)
Danilo Zanna (2019-)
1. sezon şampiyonu : Muzaffer Şenduran (2011)
2. sezon şampiyonu : Uğur Kardaş (2018)
3. sezon şampiyonu : Cemre Uyanık (2019)
4. sezon şampiyonu : Serhat Doğramacı (2020)
5. sezon şampiyonu : Eren Kaşıkçı (2021)
Masterchef yeni sezonu 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacaktır. 29 Haziran Çarşamba ve 30 Haziran Perşembe Survivor yarı final ve final mücadeleleri olacak. Ardından 1 Temmuz günü Masterchef 2022'nin ilk bölümü ekranlara gelecek.