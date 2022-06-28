Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?

Heyecanla beklenen Masterchef'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından izleyiciler, Masterchef 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? merak etti. Konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman? Masterchef yeni sezon hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya (2018-)

Somer Sivrioğlu (2018-)

Danilo Zanna (2019-)

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLER?

1. sezon şampiyonu : Muzaffer Şenduran (2011)

2. sezon şampiyonu : Uğur Kardaş (2018)

3. sezon şampiyonu : Cemre Uyanık (2019)

4. sezon şampiyonu : Serhat Doğramacı (2020)

5. sezon şampiyonu : Eren Kaşıkçı (2021)

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef yeni sezonu 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacaktır. 29 Haziran Çarşamba ve 30 Haziran Perşembe Survivor yarı final ve final mücadeleleri olacak. Ardından 1 Temmuz günü Masterchef 2022'nin ilk bölümü ekranlara gelecek.

Haberler.com - Gündem