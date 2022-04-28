TV8 ekranlarının en çok izlenen programı olması nedeniyle MasterChef hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam edilirken yarışmanın ne zaman başlayaacğı merak edildi. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef 2022 ilk bölüm ne zaman?

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gazeteci Arif Gür'ün haberine göre; Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

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