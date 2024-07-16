Masterchef ne kadar, kaç ay sürüyor? 2024 Masterchef kaç hafta sürüyor, ne zaman bitecek?

Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef 2024 heyecanı başladı. Ana kadro jüri oyları ile şekillenmeye başladı. Masterchef kaç ay sürüyor? Masterchef'in final tarihi şimdiden merak ediliyor. Masterchef yarışmasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Ancak geçmiş sezonlara göre tahminde bulunulabilir. Peki, Masterchef ne kadar, kaç hafta sürüyor? İşte Masterchef ne zaman bitiyor? Yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF KAÇ AY SÜRÜYOR?

Masterchef ortalama 6-7 ay sürmektedir. Masterchef'in her sezon başı kaç ay süreceği açıklanmamaktadır. Ancak geçmiş sezonlara bakacak olursak Masterchef'in bu sezon da 6-7 ay süreceği yani ortalama 30 hafta süreceği tahmin edilmektedir.

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR?

Masterchef'in ne zaman biteceği belirsizliğini koruyor. Geçmiş sezonlara göre tahminler yarışmanın 7 Ocak 2025 tarihinde biteceği yönünde.

Masterchef bu sezon 14 Haziran 2024 tarihinde başladı. Geçen sezon da yine 14 Haziran 2023 tarihinde başlayan Masterchef 2023 sezonu, 7 Ocak 2024 tarihinde final yapmıştı.

Masterchef 2024 sezonunun da yine bu tarihlerde gelecek yıl final yapacağı tahmin ediliyor.