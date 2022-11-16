Masterchef Mustafa kimdir? Mehmet Şef 'Çık Dışarı' Kettle Mustafa hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Mustafa Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Çık dışarı Mustafa kimdir, kaç yılında yarıştı? Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacıların tabaklarını eski yarışmacılar tadacak. Tadım yapacak isimlerden birisi de Masterchef Mustafa Aydın oldu. Peki, Masterchef Mustafa Aydın kimdir? Masterchef eski yarışmacı Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Mustafa Aydın mesleği ne? Mustafa Aydın şimdi ne yapıyor, nerede çalışıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN (ÇIK DIŞARI MUSTAFA) KİMDİR?

Masterchef Mustafa Aydın 2019 yılı yarışmacısıdır. Mehmet Şef'in "çık dışarı Mustafa" repliği ile hafızalarda kalmıştır. Lakabı "Kettle Mustafa" olarak da bilinmektedir. 35 yaşında olan Mustafa Aydın, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağı ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağında çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendini geliştirmek için uğraşıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mustafa Aydın'ın İnstagram'da 106 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef 2019 yarışmacısı Mustafa Aydın 16 Kasım 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF MUSTAFA HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Mustafa 2019 yılında yarışmıştır. Mustafa Aydın, Masterchef 2019'da yarışmayı 10.cu tamamlamıştır.