Masterchef Mustafa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Mustafa Aydın oldu. Peki, Masterchef Mustafa Aydın kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Mustafa Aydın oldu. Peki, Masterchef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Mustafa Aydın hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Mustafa Aydın All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Mustafa Aydın kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?

35 yaşında olan Mustafa Aydın, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağı ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağında çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendini geliştirmek için uğraşıyor.

Masterchef'te yer alan başarılı isimlerden Mustafa Aydın Instagram hesabını mustafaaydin_chef kullanıcı adıyla kullanıyor.

MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Mustafa Aydın 3. sezonda yani 2019 yılında yarışmıştır. 2019 sezonunun 10. su olmuştur.