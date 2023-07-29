MasterChef Murat Usta kimdir? Hataylı Murat Et restoranı nerede?
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Tv8'in sevilen programı MasterChef All Star'ın bu akşamki konuğu Hatay'dan Murat Usta oldu. Peki, MasterChef Murat Usta kimdir?
Masterchef konuğu Hataylı Murat Usta, 6 Şubat depremleri sonrası sokakta satış yapan ve "Gitmedik ki dönelim" diyerek gündem olmuştu. Peki, Murat Usta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yaşadıklarını anlattı.
MASTERCHEF MURAT USTA KİMDİR?
Tezgahına "Gitmedik ki dönelim" adını veren Murat Et sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu isim birçok kişinin de hoşuna gidiyor. Fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşıyorlar. Gece yarılarına kadar birbirimize teselli olmak amacıyla dükkanı açık tutuyoruz. Burada hayat saat 7-7.30'da bitiyor. Biz gerçekten gitmedik, buradayız. Amacımız burada kalanlar gelsinler, sohbet edelim, onlarla sarılalım. Kalanları gördüğümüz zaman mutlu olalım istedik. Yoksa bu saate kadar kalmakta bir beklentimiz yok."