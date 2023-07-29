MasterChef Murat Usta kimdir? Hataylı Murat Et restoranı nerede?

Masterchef konuğu Hataylı Murat Usta, 6 Şubat depremleri sonrası sokakta satış yapan ve "Gitmedik ki dönelim" diyerek gündem olmuştu. Peki, Murat Usta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yaşadıklarını anlattı.

MASTERCHEF MURAT USTA KİMDİR?

Tezgahına "Gitmedik ki dönelim" adını veren Murat Et sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu isim birçok kişinin de hoşuna gidiyor. Fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşıyorlar. Gece yarılarına kadar birbirimize teselli olmak amacıyla dükkanı açık tutuyoruz. Burada hayat saat 7-7.30'da bitiyor. Biz gerçekten gitmedik, buradayız. Amacımız burada kalanlar gelsinler, sohbet edelim, onlarla sarılalım. Kalanları gördüğümüz zaman mutlu olalım istedik. Yoksa bu saate kadar kalmakta bir beklentimiz yok."