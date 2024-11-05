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MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef Mumbar dolması tarifi! MasterChef programında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için yarışıyorlar. Mumbar dolması tarifi nasıl yapılır ve Mumbar dolması malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. Masterchef Mumbar dolması tarifi ve en lezzetli Mumbar dolması nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Peki, Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam Mumbar dolması yapılıyor. En lezzetli Mumbar dolması nasıl yapılır ve Mumbar dolması malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef Mumbar dolması tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ

Mumbar için:

  • 500 gram temizlenmiş koyun veya kuzu mumbar (ince bağırsak)
  • 1 yemek kaşığı tuz (temizlemek için)
  • Yarım limon suyu (temizlemek için)
  • Sirke ve su (temizlemek için)

İç Harcı için:

  • 1,5 su bardağı pirinç (veya ince bulgur, tercihe göre)
  • 200 gram yağlı kıyma
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 2-3 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • Tuz
  • Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Pişirme için:

  • Sıcak su
  • 1-2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Mumbarı Temizleyin: Mumbarları iyice yıkayın. İçlerini tuz, limon suyu, sirke ve su karışımıyla ovup, birkaç kez yıkayarak temizleyin. Duruladıktan sonra su dolu bir kabın içinde bekletin.

İç Harcı Hazırlayın: Geniş bir karıştırma kabına pirinci alın ve yıkayın. Üzerine kıymayı, doğranmış soğanı, sarımsağı, biber ve domates salçasını ekleyin.

Karabiber, kimyon, pul biber, kuru nane ve tuz ekleyin. İnce doğranmış maydanozu da ilave ederek harcı iyice karıştırın.

Karışımı daha lezzetli hale getirmek için 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.

Mumbarları Doldurun: Hazırladığınız iç harcı temizlenmiş mumbarların içine dikkatlice doldurun. Çok fazla sıkıştırmamaya dikkat edin, çünkü pişerken iç malzemesi şişecektir.

Mumbarların açık uçlarını ip veya kürdan yardımıyla kapatın.

Mumbarları Pişirin: Mumbar dolmalarını geniş bir tencereye dizin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 1-2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ ilave edin.

Orta ateşte kaynamaya başlayınca kısık ateşe alın ve yaklaşık 1-1,5 saat kadar, mumbarlar yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse su ekleyin.

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