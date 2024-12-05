MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Milhan hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Milhan kim, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

MASTERCHEF MİLHAN HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Milhan Erdem 5. sezonda yani 2021 yılında yarışmıştır.