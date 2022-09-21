Masterchef meze çeşitleri neler? 21 Eylül Masterchef'te meze çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün meze çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 11 mezeyle yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef meze çeşitleri neler? 21 Eylül Masterchef'te meze çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
(Meze Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 21 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Mezeler menüsünde kazananlar kim oldu?
Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün meze çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi meze çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 21 EYLÜL MEZE ÇEŞİTLERİ NELER?
- Levrek Marin
- Humus
- Beyin Salatası
- Babagannuş
- Fava
- Çerkez Tavuğu
- Acılı Ezme
- Arnavut Ciğeri
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Mücver