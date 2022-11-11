Masterchef mezat nedir, ne demek? Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Açık artırmada kim hangi ürünü aldı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlığı Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım şimdi kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bugünkü dokunulmazlıkta açık arttırma oyunu oynanacak. İzleyiciler, Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Masterchef mezat nedir, ne demek? merak ediyor. İşte detaylar...

Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 11 Kasım Cuma Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Mezat nedir, ne demek? TDK'ya göre mezat ne anlama geliyor? Masterchef mezat oyununu kim kazandı, hangi isim? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MEZAT NE DEMEK?

TDK'ya göre mezat "Açık artırma ile satış." ve "Açık artırma ile satış yapılan yer." anlamlarına gelmektedir.

MASTERCHEF MEZAT NE DEMEK?

Masterchef'te mezat, açık arttırma ile oynanan oyun anlamına geliyor. Oyuncuların başlangıçta 100 dakikası oluyor. Yarışmacılar ürünleri süreleri ile satın alıyor.

MASTERCHEF AÇIK ARTTIRMA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef 11 Kasım Cuma açık arttırma yarışması devam ediyor. Kazanan kişileri ve ürünlerini zamanla yazacağız.

Kuzu pirzola : Ayaz 25 dakika karşılığında aldı.

Kaya levreği : Büşra 60 dakika karşılığında aldı.

Dana ciğer : Kıvanç 50 dakika karşılığında aldı.