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Masterchef mezat nedir, ne demek? Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Açık artırmada kim hangi ürünü aldı?

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Masterchef mezat nedir, ne demek? Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Açık artırmada kim hangi ürünü aldı?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dokunulmazlığı Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım şimdi kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bugünkü dokunulmazlıkta açık arttırma oyunu oynanacak. İzleyiciler, Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Masterchef mezat nedir, ne demek? merak ediyor. İşte detaylar...

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Mezat nedir, ne demek? TDK'ya göre mezat ne anlama geliyor? Masterchef mezat oyununu kim kazandı, hangi isim? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

TDK'ya göre mezat "Açık artırma ile satış." ve "Açık artırma ile satış yapılan yer." anlamlarına gelmektedir.

Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Masterchef mezat nedir, ne demek?

Masterchef'te mezat, açık arttırma ile oynanan oyun anlamına geliyor. Oyuncuların başlangıçta 100 dakikası oluyor. Yarışmacılar ürünleri süreleri ile satın alıyor.

Masterchef mezat nedir, ne demek? Masterchef mezat (açık arttırma) oyununu kim kazandı? Açık artırmada kim hangi ürünü aldı?

Masterchef 11 Kasım Cuma açık arttırma yarışması devam ediyor. Kazanan kişileri ve ürünlerini zamanla yazacağız.

Kuzu pirzola : Ayaz 25 dakika karşılığında aldı.

Kaya levreği : Büşra 60 dakika karşılığında aldı.

Dana ciğer : Kıvanç 50 dakika karşılığında aldı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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