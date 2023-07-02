Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Masterchef 2022 yarışmacıları ana kadroya katılmak için mücadele ediyor. Bu yarışmacılar arasında Metin Yavuz'u göremeyen izleyiciler internette, Masterchef Metin yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı? Masterchef 2023 All Star'a Metin Yavuz katılmadı mı, sonradan mı gelecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Metin yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Metin Yavuz yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF METİN YOK MU, NEDEN YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2022 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan 4. grup 2022 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat 2022'nin başarılı yarışmacısı ve şampiyonu Metin bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Metin'in neden olmadığını merak etmişti. Aslında Metin Yavuz Masterchef All Star tanıtım fragmanında vardı. Fakat bu haftaki grupta neden yok bilinmiyor. Metin Yavuz'un ilerleyen haftalarda yarışmaya katılabileceği tahmin ediliyor, çünkü fragmanda gözükmüştü. Bazı kaynaklara göre Masterchef 2023 All Star ana kadroya girmek için mücadele edecek son grup, şampiyonların yarıştığı grup olacak.