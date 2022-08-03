Masterchef Metin Yavuz'un nişanlısı Ecem Eseler kimdir? Ecem Eseler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Metin Yavuz'un nişanlısı Ecem kimdir merak ediliyor. Masterchef 2022'de Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı olmuştu.

MASTERCHEF METİN EVLİ Mİ, NİŞANLANDI MI?

24 yaşında olan Metin Yavuz, 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. Ünlü yarışmacı, evlilik için hazırlanıyor.

METİN YAVUZ'UN NİŞANLISI ECEM ESELER KİMDİR?

Masterchef 2022'nin ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. Ecem Eseler hakkında internette fazla bilgi bulunmamaktadır.

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te bugün 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarışıyor.

Masterchef 2022'de Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.