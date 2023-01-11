Masterchef Metin şampiyon mu oldu? Şampiyon Metin mi oldu? Masterchef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'te şampiyon Metin oldu. Metin jüri üyelerinden aldığı 70 puanla Masterchef şampiyonu olurken, Kıvanç 65 puanla ikinci oldu. Peki, Masterchef Metin şampiyon mu oldu? merak ediliyordu. Masterchef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Metin şampiyon mu oldu? Masterchef'te şampiyon Metin oldu. Metin jüri üyelerinden aldığı 70 puanla Masterchef şampiyonu olurken, Kıvanç 65 puanla ikinci oldu. Peki, Masterchef Metin şampiyon mu oldu? merak ediliyordu. Masterchef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MASTERCHEF METİN ŞAMPİYON OLDU MU?

Masterchef'te şampiyon Metin oldu. Metin jüri üyelerinden aldığı 70 puanla Masterchef şampiyonu olurken, Kıvanç 65 puanla ikinci oldu.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

METİN NE KAZANDI?

Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı. MG-EHS fiyatı vergiler dahil 1.359.000 TL'dir.