Masterchef Metin nişanlısı kim, adı ne? Masterchef Metin'in nişanlısı Ecem Eseler kim?

Masterchef'te bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Finalde Masterchef yarışmacılarının aileleri de yer alıyor. Ekranlara gelen Masterchef Metin'in nişanlısı, eşi kim merak ediliyor. İşte detaylar...

MasterChef CANLI izle! 2023 Masterchef finali canlı yayın izle! Masterchef finali canlı nasıl ve nereden izlenir?

Masterchef Metin nişanlısı kim? Masterchef'te bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Finalde Masterchef yarışmacılarının aileleri de yer alıyor. Ekranlara gelen Masterchef Metin'in nişanlısı, eşi kim merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF METİN NİŞANLISI KİM?

Masterchef Metin'in nişanlısının adı Ecem Eseler'dir.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.