TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Metin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Metin kimdir? MasterChef Metin Yavuz İnstagram hesabı! Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Metin'in hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Metin Yavuz'un hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Metin kimdir? MasterChef Metin Yavuz İnstagram hesabı! Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF METİN İNSTAGRAM HESABI!

Metin Yavuz, İnstagram'da @metinyavuzx kullanıcı adıyla 54bin takipçisi bulunmaktadır.