MasterChef Metin, All Star kadrosunda performans göstermeye devam edecek! Metin , yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli mekanlarda görevler aldı. Peki, MasterChef Metin kimdir? MasterChef Metin kaç yaşında, nereli, restoranı nerede?

Masterchef Metin , Masterchef'te mücadele ederek şampiyon olmuştu. Metin, 2023 MasterChef All Star kadrosuna katıldı.Peki, MasterChef Metin kaç yaşında, nereli, restoranı nerede? MasterChef Metin kimdir?

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

Aşçı bir dedenin torunu ve aşçı bir babanın oğlu olan Metin Yavuz, 9 Ocak 2023'te Masterchef'te finale yükselmiştir ve sonrasında şampiyon olmuştur.