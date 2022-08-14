Masterchef Metin kimdir? Masterchef Metin kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Metin kimdir? Masterchef Metin kaç yaşında? Masterchef Metin nereli? Metin Yavuz instagram hesabı var mı?

Masterchef Metin kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Metin kimdir? Masterchef Metin kaç yaşında? Masterchef Metin nereli? Metin Yavuz instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Masterchef Metin'in soyadı Yavuz'dur. Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR