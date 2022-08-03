Masterchef Metin kimdir? Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin ana kadroya girdi mi?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Metin geliyor. Peki, Masterchef 2022 Metin Yavuz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Yavuz ana kadroya kaldı mı? Metin Yavuz üst tura geçti mi? Metin Yavuz ana kadroya kaldı mı, ana kadroya girdi mi? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF METİN YAVUZ ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Masterchef 2022'nin ilk ana kadroya giren yarışmacısı Metin oluyor.

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.