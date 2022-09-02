Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Metin Yavuz'un yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında? Masterchef Metin'in doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

Masterchef 2022'nin ilk ana kadroya katılan ismi Metin Yavuz'un yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Metin kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Metin Yavuz kimdir?

MASTERCHEF METİN YAVUZ KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Metin Yavuz 25 yaşındadır. Geçtiğimiz bölümde Metin Yavuz, 25 yaşında olduğunu söylemişti.

METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 25 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu. Masterchef Metin Yavuz 29 Ağustos günü en iyi tabakları çıkartarak mavi takım kaptanı oluyor.