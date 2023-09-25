MasterChef All Star'da şampiyonlar sahne alıyor. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Peki, MasterChef Metin hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

Masterchef 'e eski şampiyonlar geri döndü. Masterchef'in lk şampiyonlarında Metin in de aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicilerinin gündemini oluşturdu. Peki, MasterChef Cemre hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

MASTERCHEF METİN HANGİ SENE YARIŞTI, NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengen'li olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu. MasterChef Türkiye'nin ana kadroya giren ilk isim olarak dikkat çeken yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılık yapıyor. MasterChef Metin daha önce MasterChef yarışmacıları Dilan ve Erkan'a çalıştığı mekanlarda şeflik yaptı.

Metin, şeflerden aldığı puanlarla MasterChef Türkiye 2022'nin şampiyonu oldu.