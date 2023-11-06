MasterChef Barış elendi mi? MasterChef Barış neden yok?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Barış elendi mi? ? Masterchef kim elendi? 1 Ekim 2023 Pazar dün kim elendi? İşte, detaylar…

Masterchef kim elendi? Dün eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Barış elendi mi? MasterChef Metin Barış yok? Masterchef kim elendi?

GEÇEN HAFTANIN KADROLARI

Mavi Takım kaptanı Tahsin.

Mavi Takım: Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,

Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Barış şu sözleri söyledi:

Sıralamama bakarak All Star'a giremeyeceğimi düşünmüştüm. En son gün yedeklere girebildim. Yarışmaya gelmek istemiyorum demiştim. Arda abi ''Vazgeçme.'' demişti. O gün ben ana kadroya kaldım. Burada tek bir şey öğrendim. Asla vazgeçmemeyi öğrendim. İstediğimiz bir şeyin peşinden gittiğimiz zaman ona ulaşabilmeyi öğrendim.