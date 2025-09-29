MasterChef Meryem kimdir? MasterChef Meryem Sevinç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Masterchef Türkiye 2025 sezonuna yedeklerden ana kadroya dahil olarak katılan Meryem Sevinç, kısa sürede mutfaktaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle yöresel tariflere getirdiği özgün yorumlar ve modern sunumlarıyla öne çıkan Meryem, hem şeflerin takdirini kazandı hem de izleyicilerin ilgisini çekti. Meryem Sevinç ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERYEM SEVİNÇ KİMDİR?

Meryem Sevinç, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden MasterChef yarışmasına katılan genç ve yetenekli bir yarışmacıdır. 23 yaşında olan Meryem, gastronomiye ve mutfağa olan büyük ilgisiyle dikkat çekiyor. Özellikle yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla yorumlamayı seven Meryem, bu yönüyle yarışmada öne çıkmıştır. Pozitif tavrı ve özgün tarifleriyle izleyicilerin ve şeflerin beğenisini kazanmıştır.

MERYEM SEVİNÇ KAÇ YAŞINDA?

Meryem Sevinç, 23 yaşındadır. Bu genç yaşına rağmen mutfakta kendini geliştirmiş, özellikle yöresel yemekleri yaratıcı şekilde sunma konusunda yetenekli bir isimdir.

MERYEM SEVİNÇ'İN MASTERCHEF YOLCULUĞU

Meryem'in MasterChef yolculuğu oldukça başarılı ve dikkat çekicidir. İlk turda Kocaeli mutfağına ait bir yemek hazırlayarak üç jüri şefinden de olumlu oy almayı başardı. İkinci turda Başak ve Damla ile karşı karşıya geldi ve en iyi Kayseri mantısını yaparak üçlü düelloyu kazandı.

Ana kadro seçmelerinde başlarda biraz geri planda kalmasına rağmen yedekler seçmelerinde bamya kullanarak en yaratıcı tabağı ortaya koydu ve böylece ana kadroya katılmaya hak kazandı. Yarışma boyunca pozitif tavrı ve yaratıcı tarifleriyle öne çıktı.

MERYEM SEVİNÇ ELENDİ Mİ?

Evet, Meryem Sevinç 27 Eylül 2025 tarihinde yapılan eleme turunda yarışmaya veda etti. Yarışmadaki performansı ve pozitif enerjisiyle izleyiciler tarafından sevilen Meryem, elenmesine rağmen güzel izler bıraktı.