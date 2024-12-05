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MasterChef Mert kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Mert hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

MasterChef Mert kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Mert hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?
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Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Mert hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Mert kim, kaç yaşına, nereli?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yeni bölüm ekrana gelecek. Yarışmacılar eski yarışmacılarla birlikte yemek yapacaklar. Programa konuk olan isimler dikkatleri çekti. MasterChef Mert kim, kaç yaşına, nereli? MasterChef Mert hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 33 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. 2021 sezonunda Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiştir. Masterchef 2023 All Star'da yarışan Mert Yılmaz "chefmert" kullanıcı adıyla İnstagram'da paylaşımlar yapmaktadır. Mert Yılmaz'ın toplamda 135 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF MERT HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef'te Mert Yılmaz 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 7. olarak tamamlamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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