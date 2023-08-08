Masterchef 2023 ana kadrosunda yer alan Mert Yılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mert Yılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? Mert Yılmaz ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Mert Yılmaz geliyor. Peki, Masterchef Mert kimdir, hangi sezon yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef 2023 Mert Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

Mert Yılmaz, 31 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. 2021 sezonunda Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiştir. Masterchef 2023 All Star'da yarışan Mert Yılmaz "chefmert" kullanıcı adıyla İnstagram'da paylaşımlar yapmaktadır. Mert Yılmaz'ın toplamda 135 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF MERT HANGİ SEZON YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef'te Mert Yılmaz 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 7. olarak tamamlamıştı.