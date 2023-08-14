Masterchef Mert elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Mert neden elendi? Masterchef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2023'te 13 Ağustos Pazar gecesi eleme yaşandı. Mert Yılmaz, 7 eleme arasından sezonun beşinci elenen ismi oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Mert elendi mi, neden elendi? Masterchef Mert Yılmaz neden yok, elendi mi? Masterchef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Mert Yılmaz kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Mert'in olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Mert Yılmaz elendi mi, neden elendi? Masterchef Mert Yılmaz neden yok, elendi mi? Masterchef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Yılmaz yarışmada neden yok?

MASTERCHEF MERT ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 13 Ağustos 2023 Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Mert Yılmaz oldu. Mert bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 31 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. 2021 sezonunda Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiştir. Masterchef 2023 All Star'da yarışan Mert Yılmaz "chefmert" kullanıcı adıyla İnstagram'da paylaşımlar yapmaktadır. Mert Yılmaz'ın toplamda 135 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef'te Mert Yılmaz 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 7. olarak tamamlamıştı.