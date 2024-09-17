Üye Girişi
Haberler

MasterChef Mercimek Çorbası tarifi! En güzel Mercimek Çorbası tarifi! Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası için malzemeler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mercimek Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mercimek Çorbası hazırladı. Peki, Mercimek Çorbası tarifi nedir? Mercimek Çorbası nasıl yapılır? Mercimek Çorbası nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mercimek Çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası nedir? Mercimek Çorbası nasıl yapılır, Mercimek Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir

MERCİMEK ÇORBASI NEDİR?

Mercimek çorbası; ana malzemesi kırmızı, yeşil ya da sarı mercimekten oluşan, un, tuz, et suyu, soğan, kırmızı biber, karabiber ve tereyağı ile karıştırılarak hazırlanan bir çorbadır. Ülkemizde mercimek çorbası yapmak için soğanın yanı sıra patates, kereviz veya havuç da kullanılmaktadır.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

7 bardak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

Çorbanın üstü için:

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

- Öncelikle havuçları ve patatesleri küçük küçük doğruyoruz.

- Ardından önceden hazırda bulundurduğumuz geniş bir tencereye sırası ile sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları katıyoruz. Sonrasında ocağın altını açarak orta ateşte hepsini kavuruyoruz.

- Akabinde tencereye salçaları ekliyoruz. Sonra yıkayıp süzmüş olduğumuz mercimekleri de tencereye ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz.

- Tenceremize suyu ve tuzu da ekledikten sonra altını kısık ateşe getiriyoruz ve beklemeye bırakıyoruz.

- Çorbayı kaynattıktan sonra ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızı biberden oluşan sosu çorbaya katıyoruz.

- Sonrasında çorbayı blenderdan geçiriyoruz. Yani iyice blender (karıştırıcı) ile çorbanın içinde katı parçacık kalmaya kadar bir güzel çırpıyoruz.

- Böylelikle mercimek çorbamız hazır olmuş oluyor. Üstelik bu şekilde yaparsanız lokanta usulü bir mercimek çorbası hazırlamış olursunuz. Hazırladıktan sonra lokanta usulü çorba yaptığınızı göreceksiniz.

- Afiyet olsun...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Gastronomi MasterChef MasterChef Türkiye Yaşam

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler! MasterChef Patates püresi tarifi! En güzel Patates püresi tarifi! Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi için malzemeler! MasterChef Kadınbudu köfte tarifi! En güzel Kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler! MasterChef Biber Dolması tarifi! En güzel Biber Dolması tarifi! Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması için malzemeler! MasterChef Taze Fasulye tarifi! En güzel Taze Fasulye tarifi! Taze Fasulye tarifi nasıl yapılır? Taze Fasulye için malzemeler! MasterChef Mercimek Çorbası tarifi! En güzel Mercimek Çorbası tarifi! Mercimek Çorbası tarifi nasıl yapılır? Mercimek Çorbası için malzemeler! Yasama organı nedir? Yasama organı görevi nedir? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Gemlik, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title