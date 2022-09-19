Masterchef Melih neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Melih neden elendi? Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 18 Eylül Pazar gecesi eleme yaşandı. Melih, Barış ve Fatmanur arasından elenen isim Melih oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Melih elendi mi, neden elendi? Masterchef Melih neden yok, elendi mi? Masterchef Melih kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Melih Berkay Gündüz kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

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Masterchef yeni bölümde Melih'in olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Melih elendi mi, neden elendi? Masterchef Melih Berkay Gündüz neden yok, elendi mi? Masterchef Melih kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF MELİH ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te haftanın 4. eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Melih Berkay Gündüz oldu. Melih bundan böyle programda yer almayacak. Ek olarak Melih'in yerine yedeklerden Tolga yarışmaya dahil olmuştur.

MASTERCHEF MELİH KİMDİR?

Melih Berkay Gündüz geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştı ve 2. turda elenmişti. Melih Berkay Gündüz'ün babası geçtiğimiz yıl şeflerle telefonda konuşmuştu. Başarılı yarışmacı Melih Berkay Gündüz babasının vefat ettiğini söyledi. Melih Berkay Gündüz'ün babası kanser hastasıydı. 2 Temmuz 2022 tarihinde yarışan Melih Berkay Gündüz şeflerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi. Melih, 18 Eylül eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim oldu.