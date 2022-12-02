Masterchef Türkiye'de ilk grup içinden alınacak 6 yarışmacı belli oldu. Günlerdir final turunda mücadele eden Melih, 6. önlüğü alarak ana kadroya girmeyi garantiledi. Peki, Masterchef Melih kimdir? Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli? Melih Berkay Gündüz nereli, hayatı ve biyografisi nereli?

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Geçtiğimiz sene de Masterchef kadrosuna katılan Melih, ilk turda 'Geçen sene yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim.' sözleriyle iddiasını gösterdi. Geçen sene babasını kaybeden Melih, bu sene şampiyon olmak için mücadele ediyor. Peki, Masterchef Melih kimdir? Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli? Melih Berkay Gündüz nereli, hayatı ve biyografisi nereli? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MELİH KİMDİR?

Yarışmaya Karabük'ten katılan Melih, 21 yaşında. Geçtiğimiz sene de Masterchef kadrosuna katılan Melih, ilk turda 'Geçen sene yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim.' sözleriyle iddiasını gösterdi. Geçen sene babasını kaybeden Melih, bu sene şampiyon olmak için mücadele ediyor.

Melih Berkay'ın Masterchef Yolculuğu

İlk turda portakallı tava somon hazırlayan ve şeflerden 3 evet alan Melih, üçlü düellolarda Rüstem ve Sami ile eşleşti. Rakiplerine göre daha iyi beyti kebap hazırlayan Melih, ana kadro seçmelerine dahil oldu. Seçmelerin ilk turunda yarışmacılardan domates soslu gnocchi hazırlamaları istendi. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda mısır kullanarak yaratıcı bir tabak hazırladı. Rakiplerini geride bırakan ve ana kadroya girmeyi başaran isim, Melih Berkay oldu.

MELİH BERKAY GÜNDÜZ ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'nin 11. haftasında, analı aslanlı kızlı tarifi ile rakiplerinin gerisinde kalan ve yarışmaya veda eden isim, Melih oldu.