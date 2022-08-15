Masterchef Melih kimdir? Masterchef Melih kaç yaşında, nereli? Melih Berkay kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Melih kimdir? Masterchef Melih kaç yaşında? Masterchef Melih nereli? Melih Berkay instagram hesabı var mı?

Masterchef Melih kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Melih kimdir? Masterchef Melih kaç yaşında? Masterchef Melih nereli? Melih Berkay instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF MELİH KİMDİR?

Masterchef Melih'in soyadı Berkay'dır. Melih Berkay Gündüz geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştı ve 2. turda elenmişti. Melih Berkay Gündüz'ün babası geçtiğimiz yıl şeflerle telefonda konuşmuştu. Başarılı yarışmacı Melih Berkay Gündüz babasının vefat ettiğini söyledi. Melih Berkay Gündüz'ün babası kanser hastasıydı. 2 Temmuz 2022 tarihinde yarışan Melih Berkay Gündüz şeflerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi. Masterchef ana kadroda yer almaktadır.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR