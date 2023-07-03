Masterchef Melih kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Melih Berkay Gündüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Melih Berkay Gündüz oldu. Peki, Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Melih Berkay Gündüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Melih Berkay Gündüz oldu. Peki, Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Melih Berkay Gündüz hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Melih Berkay Gündüz All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Melih Berkay Gündüz ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MELİH KİMDİR?

Masterchef yarışmasına katılan Melih Berkay Gündüz 2001 Karabük doğumludur. Aslen Karabüklü olan Melih Berkay Gündüz 22 yaşındadır. Melih Berkay Gündüz 7 yıldır profesyonel mutfakta çalışmaktadır. 2022 yılında Masterchef'e katılan Melih Berkay Gündüz bu sene de All Star ana kadrosuna girmek için yarışıyor.

Melih Berkay Gündüz Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Melih Berkay Gündüz'ün İnstagram'da 50 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "melihberkaygunduz" şeklindedir.

MASTERCHEF MELİH HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Melih Berkay Gündüz 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.