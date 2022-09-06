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Masterchef Melih kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir?

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Masterchef Melih kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir?

Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Melih'in yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Melih Berkay Gündüz kaç yaşında? Masterchef Melih'in doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

Masterchef 2022'nin ana kadroda bulunan ismi Melih Berkay Gündüz'ün yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Melih kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir?

MASTERCHEF MELİH KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Melih Berkay Gündüz 21 yaşındadır.

MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

Melih Berkay Gündüz geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştı ve 2. turda elenmişti. Melih Berkay Gündüz'ün babası geçtiğimiz yıl şeflerle telefonda konuşmuştu. Başarılı yarışmacı Melih Berkay Gündüz babasının vefat ettiğini söyledi. Melih Berkay Gündüz'ün babası kanser hastasıydı. 2 Temmuz 2022 tarihinde yarışan Melih Berkay Gündüz şeflerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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