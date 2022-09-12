Masterchef Melih elendi mi? Masterchef Melih kimdir? Masterchef kim elendi?

Masterchef programının sevilen yarışmacısı Melih, bu hafta eleme potasına girdi. Masterchef Melih elendi mi ve Masterchef kim elendi, belli oldu mu merak ediliyor. Masterchef Melih elendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Masterchef Melih elendi mi? Masterchef kim elendi? Masterchef Melih kimdir?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla izleniyor. Masterchef Melih elendi mi ve Masterchef Melih kimdir merak ediliyor. Masterchef eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Masterchef Melih elendi mi? Masterchef Melih kimdir? Masterchefkim elendi? Masterchef Melih elendi mi? Masterchef Melih kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF MELİH ELENDİ Mİ?

Masterchef Melih elendi mi sorusu gündeme geliyor. Eleme gecesinde Melih, Dilan ve Vural kıyasıya mücadele veriyor. Masterchef yarışmasına elenen isim Dilan oldu.

MASTERCHEF MELİH KİMDİR?

Masterchef Melih'in soyadı Berkay'dır. Melih Berkay Gündüz geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştı ve 2. turda elenmişti. Melih Berkay Gündüz'ün babası geçtiğimiz yıl şeflerle telefonda konuşmuştu. Başarılı yarışmacı Melih Berkay Gündüz babasının vefat ettiğini söyledi. Melih Berkay Gündüz'ün babası kanser hastasıydı. 2 Temmuz 2022 tarihinde yarışan Melih Berkay Gündüz şeflerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi. Masterchef ana kadroda yer almaktadır.