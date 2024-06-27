MasterChef Melek kimdir? 2024 Masterchef Melek Baba kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Melek Baba kimdir? MasterChef 2024 Melek Baba kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2022 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır..

MASTERCHEF Melek Baba KİMDİR?

Profesyonel olarak 1 yıl cafede çalıştı. Melek antrikot, pazı kavurması ve süzme yoğurtlu atomla yarışmaya katıldı.