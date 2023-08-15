Masterchef bugünkü yeni bölümde Mehmet Şef bazı yarışmacılara kızarak uyarıda bulundu. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Mehmet Şef ne dedi, kime kızdı? Mehmet Şef'in açıklaması nedir? Masterchef hangi takımın yemeği geçersiz oldu? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef Mehmet Şef ne dedi, kime kızdı? Masterchef yeni bölümde kimin tabağı geçersiz sayıldı? İşte bilgiler...

MEHMET ŞEF KİME KIZDI, NE DEDİ?

Masterchef yeni bölümde bir yarışmacının tabağı geçersiz sayılınca Sergen ve Eray arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Şef yarışmacılara "Dinle burayı. Dinleyin" uyarısında bulundu. Ek olarak Mehmet Şef "Ya bu kurallara uyacaksınız ya da bu tür cezaları alacaksınız" açıklamasında bulundu. Mehmet Şef kime ne dedi ve hangi takımın tabağı geçersiz sayılacak bugünkü yeni bölümde izleyip öğreneceğiz.

Mehmet Şef'in diğer açıklamaları şöyle:

"Bu kadarı fazla. Kendinize geleceksiniz. İşinizi yapacaksınız. Kendimi frenlemeye çalışıyorum. Çünkü bu arkadaşlar starcılık oynuyorlar burada... Bu beni çok rahatsız ediyor, biz iyi yıldız söndürürüz... Gerçekten tepkim çok büyük olabilir..."

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE HANGİ TAKIMIN YEMEĞİ KABUL OLMAYACAK?

Hangi takımın tabağı geçersiz sayılacak bugünkü yeni bölümde izleyip öğreneceğiz. Henüz belli olmadı.