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Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

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Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

21 Eylül Çarşamba 2022 Masterchef programında Mehmet Şef bir yarışmacının yemeği için kaşık attı. Peki, Mehmet Şef kime kaşık attı? Masterchef'te Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı, kimin tabağını çok beğendi? İşte kısaca bilgiler...

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Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı? Masterchef'te kaşık alan yarışmacı kim oldu? Hangi yemeğe kaşık atıldı? Hangi yemeğe ve tabağa kaşık atıldı? Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

Fragmanda yer alan görüntülere göre Mehmet Şef, bugünkü (21 Eylül Çarşamba) yeni bölümde bir yarışmacıya kaşık attı. Fakat kime kaşık attığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

Masterchef'te sezonun ilk kaşık attıran yarışmacısı Metin oluyor. Metin 21 Eylül Çarşamba dokunulmazlık oyununda soğan çeşitleriyle en iyi tabağı yaparak kaşık attıran isim oldu.

Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

Masterchef Mehmet Şef kime kaşık attı? 21 Eylül Çarşamba Masterchef kim kaşık attırdı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

MasterChef Türkiye'de şeflerin kaşık atması, yarışmacılara karşı gösterdikleri başarılarını ifade eden harekettir. Kaşık atmak aşçılıkta, yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.

Masterchef'te kaşık atılınca o kişinin tabağı en üst seviye olmuş anlamına gelmektedir. Şef kime kaşık attıysa o kişinin yemeğini çok beğenmiş olduğu ve gecenin en iyi tabağı olduğu anlamına gelmektedir. Şefler bir tabağı aşırı beğendiklerinde ve nadir zamanlarda kaşık atarlar. Bu da kaşık atılan yarışmacı için prestij anlamını taşır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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