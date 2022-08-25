Masterchef'te bugün dış oyunda konsolosluk üyeleri programa konuk oldu. Somer Şef konuklarla İngilizce konuşurken Mehmet Şef'in hiç konuşmaması dikkat çekti. Peki, Masterchef Mehmet Şef İngilizce biliyor mu, bilmiyor mu? Masterchef Mehmet Şef İngilizce konuşuyor mu? İşte detaylar...

Masterchef Mehmet Şef İngilizce biliyor mu? Masterchef Mehmet Şef'in yabancı dili var mı? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği konular arasında geliyor. İşte bilgiler...

MASTERCHEF MEHMET ŞEF İNGİLİZCE BİLİYOR MU?

Masterchef bugün 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul İngiltere başkonsolosluğunda program çekildi. Masterchef dış oyunda Somer Şef yabancı konuklarla İngilizce konuşurken Mehmet Şef'in hiç konuşmaması dikkat çekmişti. Konu hakkında izleyiciler, Masterchef Mehmet Şef İngilizce biliyor mu, bilmiyor mu? araştırması yapmıştı.

Mehmet Şef İngilizce biliyor mu veya bilmiyor konu hakkında resmi bir açıklama yok. Fakat geçtiğimiz yıl Masterchef 2021'de 55. bölümde Mehmet Şef'in İngilizce konuştuğu görülmektedir. Fakat bu bölümde Mehmet Şef'in İngilizce'sinin ileri seviye olmadığı görülüyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye'de de Bodrum ve İstanbul'da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirdiği gibi başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden biridir.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok Internationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programında Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.