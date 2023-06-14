Masterchef Mehmet kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Mehmet Sur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Mehmet Sur oldu. Peki, Masterchef Mehmet Sur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Mehmet Sur hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Mehmet Sur All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Mehmet Sur kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MEHMET SUR KİMDİR?

Ben Şırdancı Mehmet, Diyarbakır'da dünyaya geldim. Bugünlere, deyim yerindeyse, tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Yerlerin tozunu alan bir genç idim gıda sektörüne giriş yaptığımda ancak azmimi hep sürdürdüm… Komi oldum zamanla, garson oldum… Mutfağa girdiğimde, hissettiğim duygular bana şunu kelâm ettiriyordu: "Evet, Mehmet. Bu iş senin işin!" Her acemi gibi, domates doğrayarak başladım tabii ki. Zamanla geliştirdim kendimi… Çırak, usta derken, şimdi ise bir şefim (chef). Allah'a hamdolsun ki şu an kendi işletmeme sahibim İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda. Beni en mes'ud eden şey muhakkak ki istihdam sağlayan biri olabilmektir.

MASTERCHEF MEHMET SUR HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Mehmet Sur 2018 yılında yarıştı ve o sezonu 7. tamamladı.