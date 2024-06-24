MasterChef Mehmet kimdir? 2024 Masterchef Mehmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? #129300

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Mehmet Yıldırım kimdir? MasterChef 2024 Mehmet Yıldırım kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, çeşitlilikten gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yerlerinde MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli yarışmasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

MASTERCHEF MEHMET YILDIRIM KİMDİR?

Mehmet Yıldırım Karslıdır. İstanbul'da yaşayan Mehmet Yıldırım İstanbul'da yaşıyor. 45 yaşındaki Mehmet Yıldırım Saray mutfağından bir yemekle yarışmaya katıldı.