MasterChef Mehmet kimdir? 2024 Masterchef Mohterem kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Mohterem kimdir? MasterChef 2024 Mohterem kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, çeşitlilikten gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yerlerinde MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli yarışmasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

MASTERCHEF MOHTEREM KİMDİR?

İranlı olan Mohterem 47 yaşındadır.2 çocuk sahibi olan yarışmacı catering alanında çalışmaktadır.