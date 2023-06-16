Masterchef Mehmet diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılıyor mu? Masterchef 2023 Mehmet Sur ne dedi, ne yaptı, diskalifiye mi oldu?

Masterchef 2023'ün yeni bölüm fragmanında yarışmacı Mehmet "Ben yarışmayı bırakacağım." açıklaması yaptı. Bunun ardından izleyiciler Mehmet diskalifiye mi olacak merak etti. Peki, Masterchef Mehmet diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılıyor mu? Masterchef 2023 Mehmet Sur ne dedi, diskalifiye mi oldu? Masterchef Mehmet ne yaptı? İşte detaylar...

Masterchef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanında Mehmet Sur yarışmayı bırakacağını duyurmuştu. Bunun akabinde izleyiciler, Masterchef Mehmet diskalifiye mi olacak, yarışmadan ayrılıyor mu? Masterchef Mehmet Sur ne yaptı, ne söyledi? Masterchef 2023 Mehmet Sur ne dedi, diskalifiye mi oldu? merak ettiler. İşte bilgiler...

MASTERCHEF MEHMET DİSKALİFİYE Mİ OLACAK, YARIŞMADAN AYRILIYOR MU?

Masterchef 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Mehmet Sur "Ben yarışmayı bırakacağım. Saygısızlık ettiğim için diskalifiye olmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Bunun ardından Mehmet Şef, "Mehmet beni dinleyeceksen dinle, dinlemeyeceksen kapı orada." açıklamasında bulundu.

Bunun ardından izleyiciler Mehmet Sur'un yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Konu hakkında net bilgi bulunmuyor. Bugünkü yeni bölümde detaylar belli olacak.

MASTERCHEF MEHMET SUR KİMDİR?

Masterchef 2019 yılında yarışan Mehmet Sur, 1979 Diyarbakır doğumludur. Aslen Adanalı olan Mehmet Sur evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Sur Masterchef 2023'te ana kadroya girmek için yarışmaktadır.