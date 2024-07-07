MasterChef Mehmet Akif kimdir? 2024 MasterChef Rize Çayelili yarışmacı Mehmet Akif kaç yaşında, nereli, elendi mi geçti mi?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Mehmet Akif kimdir? MasterChef 2024 Mehmet Akif kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF MEHMET AKİF YAZICI KİMDİR?

MasterChef Mehmet Akif Yazıcı yarışmaya Rize Çayeli'den katılıyor. Doğa büyüme Rizeli olan Mehmet Akif Çayeli'de yaşıyor.Mehmet Akif hayvancılıkla uğraşıyor. Lise mezunu olan yarışmacı eleme turunda yaptığı hamsili içili köfteyle bir üst tura çıkma başarısı göstermişti.

Mahmet Akif bugün 3'lü düelloya çıkacak. Düello sonrası üst tura çıkıp çıkmayacağı belli olacak.